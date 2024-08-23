أفادت قناة الـ"LBCI"، بـ"وفاة عائلة بأكملها مكوّنة من 5 أفراد، هم رجل وزوجته وأولادهما الثّلاثة من آل طوق، اثر تدهور سيّارتهم على طريق الأرز- بشري القديمة، منحدر مغارة قاديشا"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ الاستعانة بمغاوير الجيش اللبناني لسحب الجثث الّتي نُقلت إلى مستشفى بشري".

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عائلة بأكملها من 5 أفراد إثر تدهور سيارتهم على طريق الأرز- بشري القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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