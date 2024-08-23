قبلان: لن نقبل لبنان بلا مسيحييه وشراكتنا أكبر من شراكة الدولة

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة في برج البراجنة، أن "ما يجري الآن هي حربٌ كبيرة وخطيرة، ضمن مشروع دولي كبير ومعقّد، وما تقوم به المقاومة وبقية مقاتلي المحور يمنع هذا المشروع الظالم، ويهدم أعمدة خرائطه الإقليمية والدولية".

وتوجه المفتي قبلان للبنانيين كافة بالقول، "اللحظة لحظة تاريخ، وواقع المنطقة خطير، وواقع الاشتباك على الجبهة الجنوبية يتغير، وحماية المصالح السيادية ضرورة وطنية وأخلاقية، ولا نريد للشيطان أن يتغطى بالبكاء على زواريب لبنان، خاصةً أن هناك فئة رخيصة وحقودة تتمنى صهينة هذا البلد العزيز، وحلم هؤلاء كحلم إبليس في الجنة، وبمطلق الأحوال ونحن على يقين أن لبنان قوي، وأن المحور المقاوم في أهم وضعياته، وأي حربٍ كبيرة ستخرج منها إسرائيل بدمار يطال صميم تل أبيب وكل مناطق الثقل الذي تتشكّل منه إسرائيل".

وطالب الحكومة اللبنانية "القيام بما تقتضيه وظيفتها الوطنية الاستثنائية، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يقوم بجهد وطني وأخلاقي لافت، والوظيفة الاغاثية للحكومة ضرورة ماسّة وجزء من تكوينها الوطني، ولا بدّ من مواكبة مصالح البلد وخدماته الاستثنائية وفقاً للظرف الذي يمر به لبنان".

أما بموضوع اليونيفيل، قال "نعم للتجديد ولا للتجسس، وكل ذلك تحت سقف السيادة الوطنية، ورسالتي للأجهزة الأمنية: لا بدّ من فعل أمني مستمر وليس على طريقة المواسم"، مشيرا الى أنه "لم يمر على لبنان مقاومة بهذا الشرف، وهذه التضحيات التاريخية، وكلنا شركاء في هذا البلد، وجبل عامل الأخ التوأم لجبل كسروان، ولن نقبل لبنان بلا مسيحييه، وشراكتنا أكبر من شراكة الدولة وحقباتها السياسية".