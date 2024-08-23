بايدن: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة فورا

القاهرة - كتب محمد نسيم - جدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليلة الثلاثاء، تأكيده على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، واستعادة الأسرى.

جاء ذلك خلال الخطاب الوداعي الذي ألقاه بايدن خلال أعمال مؤتمر الحزب الديمقراطي المنعقد حاليا في شيكاغو.

وتطرق بايدن في كلمته إلى الحرب في غزة وقال: "سنواصل العمل من أجل تحرير الرهائن وإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط".

وأضاف، "نحن نعمل على مدار الساعة. لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

وتابع بايدن: "عندما قال ترامب إن هناك أشخاصا طيبين على الجانبين بعد مظاهرة النازيين الجدد في شارلوتسفيل، ايقنت أنه يتعين علي الترشح للرئاسة".

وأوضح بايدن قراره بالانسحاب من السباق الرئاسي: "أنا أحب عملي ولكني أحب الوطن أكثر".

المصدر : مكان