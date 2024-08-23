قائد الجيش بحث مع نائب رئيس أركان الجيش الفرنسي بالأوضاع العامة وتعزيز التعاون

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس أركان الجيش الفرنسي للعمليّات الجنرال Thierry Garreta، وجرى التّداول في سبل تعزيز التّعاون بين جيشَي البلدَين، وتناول البحث الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة والتّطوّرات عند الحدود الجنوبيّة.

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