الجيش الإسرائيلي: مقتل 695 جنديًا وضابطًا منذ بداية الحرب وإصابة 8 عسكريين بغزة خلال 24 ساعة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بيان، بمقتل 695 جنديًا وضابطًا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وإصابة 645 آخرين بجروح خطيرة.

إلى ذلك، كشفت عن "إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية"، موضحة أنّ منذ بداية الحرب أُصيب 4,357 جنديًا وضابطًا منهم 2,232 خلال العملية البرية في قطاع غزة، وذكرت أنّ "185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 21 جراحهم خطيرة".

وحول إصابات اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "5 مروحيات حطت في مستشفيات إسرائيلية تحمل جنودا أصيبوا خلال معارك في قطاع غزة".