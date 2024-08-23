شركة "لوفتهانزا" اعلنت تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت

اعلنت شركة الطيران "لوفتهانزا"، أنها "ستمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 أيلول، وإلى تل أبيب وطهران حتى الثاني من أيلول، في مواجهة مخاطر تفاقم الصراع في المنطقة".
ومع ذلك أكدت المجموعة الألمانية أنها "ستستأنف الرحلات الجوية إلى العاصمة الأردنية عمَّان وإلى أربيل في العراق اعتبارا من 27 آب"، موضحة أنها "ستستخدم ممرا في شمال المجال الجوي العراقي للوصول إلى أربيل"ز
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