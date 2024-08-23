شدد رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي، في تصريح لمناسبة الذكرى الـ11 لجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، على "أننا"نجدّد مطالبتنا بضرورة ان تأخذ العدالة مجراها وانزال القصاص في مرتكبي هذه الجريمة النكراء".
وقال: "نجدّد الايمان بأن تطبيق العدالة وحده هو من يهدّئ بعضاً من حزن اهالي شهدائنا في طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: نطالب بأن تأخذ العدالة مجراها وإنزال القصاص في مرتكبي جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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