كرامي: نطالب بأن تأخذ العدالة مجراها وإنزال القصاص في مرتكبي جريمة تفجير مسجدي ⁧‫التقوى والسلام

شدد رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي، في تصريح لمناسبة الذكرى الـ11 لجريمة تفجير مسجدي ⁧‫التقوى والسلام‬⁩ في طرابلس، على "أننا"نجدّد مطالبتنا بضرورة ان تأخذ العدالة مجراها وانزال القصاص في مرتكبي هذه الجريمة النكراء".

وقال: "نجدّد الايمان بأن تطبيق العدالة وحده هو من يهدّئ بعضاً من حزن اهالي شهدائنا في طرابلس".