شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية الألمانية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الجمعة، عن الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح أن الانتخابات ستجرى على مستوى البلاد في ألمانيا في 28 سبتمبر 2025. انتخابات ألمانيا البرلمانية المقبلة وستُحدد الانتخابات عدد مقاعد مجلس النواب في البرلمان الألماني(البوندستاج)، وقد تغير ميزان القوى في السياسة الألمانية.

وتسعى حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب، إلى تحسين وضعها في استطلاعات الرأي.

وجاء اختيار شتاينماير لهذا الموعد بعد توصية من مجلس الوزراء في يوليو الماضي. موعد انتخابات البوندستاج وينص القانون الألماني على إجراء الانتخابات يوم الأحد أو يوم عطلة عامة، ومن متطلبات الدستور إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد لا يقل عن 46 شهرًا منذ بدء الفترة الانتخابية ولا يتجاوز 48 شهرًا بعد بدايتها.

ويعني هذا الشرط أن موعد انتخابات البوندستاج لعام 2025، يجب أن تجرى في الفترة ما بين 27 أغسطس و 26 أكتوبر.

وسيكون هناك عدد أقل من المقاعد المتاحة لشغلها في البوندستاج في الانتخابات المقبلة. قانون الانتخابات الألماني وتعني الأحكام المعقدة في قانون الانتخابات الألماني، عدم وجود عدد ثابت من المقاعد في البوندستاج.

وقد شهدت نتائج الانتخابات الوطنية الأخيرة في عام 2021 زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 733 عضوا.

ولكن النواب وافقوا منذ ذلك الحين على إجراء إصلاح انتخابي أيده ائتلاف شولتس سيضع حدا أقصى لمقاعد البوندستاج هو 630 مقعدًا.