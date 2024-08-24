"حزب الله": قصفنا ثكنة يفتاح بصليات من صواريخ الكاتيوشا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية ‏يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 ثكنة يفتاح بصليات من صواريخ الكاتيوشا".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومنطقة البقاع، تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023.

هذا، ويواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر.