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لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى بعض المدن الأسبوع المقبل

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د ب أ - فرانكفورت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران اليوم الجمعة، أنها ستستأنف رحلاتها إلى كل من عمان في الأردن وأربيل في العراق يوم الثلاثاء المقبل.
وأشارت إلى أنها ستبقي على تعليق رحلاتها إلى بيروت والأراضي المحتلة، وطهران حتى الشهر المقبل على الأقل.

رحلات شركة لوفتهانزا

وبسبب المخاوف الأمنية، بدأت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران في إلغاء رحلاتها إلى وجهات معينة في الشرق الأوسط، في أواخر يوليو الماضي.

وتضم مجموعة لوفتهانزا شركة الطيران الألمانية، التي تحمل الاسم ذاته.
هذا إضافة إلى الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، وبروكسل إيرلاينز ويورو وينجز.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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