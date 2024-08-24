شكرا لقرائتكم خبر عن لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى بعض المدن الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران اليوم الجمعة، أنها ستستأنف رحلاتها إلى كل من عمان في الأردن وأربيل في العراق يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت إلى أنها ستبقي على تعليق رحلاتها إلى بيروت والأراضي المحتلة، وطهران حتى الشهر المقبل على الأقل. رحلات شركة لوفتهانزا وبسبب المخاوف الأمنية، بدأت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران في إلغاء رحلاتها إلى وجهات معينة في الشرق الأوسط، في أواخر يوليو الماضي.



وتضم مجموعة لوفتهانزا شركة الطيران الألمانية، التي تحمل الاسم ذاته.

هذا إضافة إلى الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، وبروكسل إيرلاينز ويورو وينجز.

