دخول نحو 3.3 مليون زائر من خارج العراق للمشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين في كربلا

أعلن الناطق باسم اللجنة العليا لتأمين زيارة الأربعين في العراق العميد مقداد ميري دخول نحو 3.3 مليون زائر من خارج العراق لأداء الزيارة الأربعينية حتى الآن ومغادرة مليونين منهم.

واوضح ميري في مؤتمر صحفي، إن «نحو 3.3 مليون زائر توافدوا من خارج البلاد لأداء الزيارة الأربعينية»، مشيراً إلى «مغادرة مليوني زائر منهم حتى الآن».

وأضاف، أن «الخطة الأمنية دخلت ذروتها وهي تسير وفق ما خطط لها».