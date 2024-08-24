شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى وجرحى في هجوم خلال احتفالات غربي ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الألمانية، أن أشخاصًا قتلوا وأصيبوا في هجوم خلال احتفالات بالذكرى الـ650 على تأسيس مدينة زولينجن في غربي ألمانيا.

وأوضحت صحيفة سولينجر تاجبلات المحلية، أن السلطات دعت الناس إلى مغادرة وسط مدينة سولينجن. هجوم احتفالات تأسيس مدينة زولينجن وأشارت، إلى أن أحد منظمي المهرجان، فيليب مولر، قال على خشبة المسرح إن عمال الطوارئ يقاتلون من أجل حياة تسعة أشخاص.

وذكرت مصادر بالشرطة، إنه من المعتقد أن السلاح كان سكينًا، فيما لم يقبض على أحد حتى الآن.

ووقع الهجوم في ساحة فرونهوف المركزية، وكان المهرجان الذي بدأ الجمعة، من المفترض أن يستمر حتى يوم الأحد.

