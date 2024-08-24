كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الاسرائيلي أكد اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان في سماء كريات آتا شرقي مدينة حيفا. وفي وقت سابق، أعلنت القناة 12 إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء مدينة كريات آتا شرقي حيفا بشمال إسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يؤكد اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان في سماء كريات آتا شرقي مدينة حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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