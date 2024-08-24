الجيش الأميركي يعلن قتل قيادي في تنظيم حراس الدين المرتبط بالقاعدة في سوريا

أعلنت القوات الأميركية أنها قتلت قياديا بارزا في تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة، في ضربة نفذتها الجمعة في سوريا.

واكدت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان أن تنظيم حراس الدين "هو قوة مرتبطة بتنظيم القاعدة ومقرها سوريا وتشارك القاعدة في تطلعاتها العالمية لشن هجمات ضد المصالح الأميركية والغربية".

وذكرت سنتكوم أن أبو عبد الرحمن المكي الذي قُتل "عبر استهدافه بضربة دقيقة في سوريا" كان "زعيما بارزا مسؤولا عن الإشراف على العمليات الإرهابية من سوريا".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد في وقت سابق بمقتل "المدعو أبو عبد الرحمن المكي السعودي الجنسية.