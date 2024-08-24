سلطات الفيليبين تتهم الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدوريات التابعة لها

اتهمت الحكومة الفيليبينية الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدوريات التابعة لها في بحر الصين الجنوبي، قرب جزر متنازع عليها بين البلدين.

واكدت الحكومة الفيليبينية في بيان إن مقاتلة صينية أطلقت قنابل مضيئة "مرات عدة" على "مسافة قريبة بشكل خطير" من طائرة دورية مدنية فيليبينية قرب منطقة سكاربورو ريف في 19 آب.

وأضافت أن الطائرة نفسها استُهدِفَت بعد ثلاثة أيام بقنابل مضيئة أُطلِقَت من منطقة سوبي ريف التي تسيطر عليها الصين.

وأمس أعلنت بكين أنها اتخذت "إجراءات مضادة" ضد طائرات عسكرية فيليبينية متهمة بدخول مجالها الجوي فوق بحر الصين الجنوبي.