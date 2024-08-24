اتهمت الحكومة الفيليبينية الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدوريات التابعة لها في بحر الصين الجنوبي، قرب جزر متنازع عليها بين البلدين.
واكدت الحكومة الفيليبينية في بيان إن مقاتلة صينية أطلقت قنابل مضيئة "مرات عدة" على "مسافة قريبة بشكل خطير" من طائرة دورية مدنية فيليبينية قرب منطقة سكاربورو ريف في 19 آب.
وأضافت أن الطائرة نفسها استُهدِفَت بعد ثلاثة أيام بقنابل مضيئة أُطلِقَت من منطقة سوبي ريف التي تسيطر عليها الصين.
وأمس أعلنت بكين أنها اتخذت "إجراءات مضادة" ضد طائرات عسكرية فيليبينية متهمة بدخول مجالها الجوي فوق بحر الصين الجنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الفيليبين تتهم الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدوريات التابعة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.