السفير الروسي: موسكو لا تهتم بمحاولات واشنطن معاقبة الشعب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أناتولي أنطونوف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أن موسكو لا تهتم بمحاولات واشنطن معاقبة الشعب الروسي، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وقال في تعليق نشر على قناة البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن على "تيلجرام": "أود أن أشير إلى أن عقوبات كثيرة قد فرضت على روسيا لدرجة أننا في الواقع لا نهتم بمحاولات واشنطن معاقبة الشعب الروسي".

وأضاف: "سنفعل كل شيء لجعل مواطنينا يشعرون بالهدوء والاستقرار وعدم الاهتمام بالهجمات الأمريكية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن فرض عقوبات على 400 شخص وكيان قانوني في روسيا.

وأكدت الوزارة في بيانها أن فرض العقوبات على شركات التكنولوجيا الروسية هدفها الحد بشكل أكبر من وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي.

وأشارت إلى أن "عقوباتنا الجديدة ستؤثر على شركات التعدين الروسية، كما تشمل العقوبات مطوري الذكاء الاصطناعي في روسيا".

وأوضحت أن "الولايات المتحدة تضيف إلى قائمة العقوبات ضد روسيا 7 سفن بحرية".