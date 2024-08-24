ترامب أعلن عزمه تشكيل لجنة للتحقيق في محاولات الاغتيال في الولايات المتحدة فور توليه الرئاسة

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه في حال انتخابه رئيسا للبلاد، فإنه سيشكل لجنة للتحقيق في محاولة اغتياله، وستنشر أيضا الوثائق المتبقية في قضية اغتيال الرئيس السابق جون كينيدي.

وأكد ترامب خلال تجمع حاشد في أريزونا: "هذا تكريم لروبرت كينيدي جونيور. الليلة أعلن أنه عند انتخابي، سأقوم بإنشاء لجنة رئاسية مستقلة جديدة للتحقيق في محاولات الاغتيال. وسيتم تكليفها برفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي".

وأشار ترامب إلى أن اللجنة ستحقق أيضا في محاولة الاغتيال التي تعرض لها هو في بنسلفانيا. ويعقد الرئيس السابق اجتماعا حاشدا مع كينيدي جونيور، الذي سبق أن علق حملته الانتخابية وأعلن دعمه لترامب.