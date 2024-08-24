مشاهد تظهر حرق الجيش الاسرائيلي نسخ من القرآن الكريم في مسجد بني صالح شمال غزة

أظهرت مشاهد صورتها كاميرات جنود إسرائيليين ومسيّرات تابعة للجيش الاسرائيلي انتهاكات بحق المساجد في قطاع غزة، شملت إحراق نسخ من القرآن الكريم.

وأظهرت الصور التي نشرتها قناة الجزيرة، اقتحام جنود إسرائيليين مسجد بني صالح شمال غزة وإحراق جميع المصاحف داخله، كما تبين الصور نسف الجيش الاسرائيلي المسجد الكبير في مدينة خان يونس، وهو أحد أقدم مساجد قطاع غزة.

كما أظهرت صور أخرى اقتحام جنود إسرائيليين لمسجد بني صالح شمال القطاع، وإحراقهم جميع المصاحف داخل المسجد.

وكانت طائرات إسرائيلية قد دمرت المسجد العمري التاريخي في البلدة القديمة بمدينة غزة الذي يعد من أقدم المساجد في العالم.