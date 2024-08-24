سقوط 27 قتيلا جراء سقوط حافلة في نهر بالنيبال

قُتل سبعة وعشرون شخصا وأصيب ستة عشر آخرون بجروح في النيبال عندما سقطت حافلة تقل سياحا هنودا في نهر أسفل الطريق،

واكد المسؤول في منطقة تاناهون في وسط البلاد، جاناردان غوتام لوكالة فرانس برس إن "27 شخصا قتلوا" من بين 43 شخصا كانوا في الحافلة.

ونقل ستة عشر راكبا مصابا إلى كاتماندو جوا لتلقي العلاج.

وكانت الحافلة التي غادرت مدينة بوخارا السياحية (وسط)، متجهة نحو العاصمة كاتماندو عندما وقع الحادث حوالى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وذكرت السلطات أن جميع من كانوا في الحافلة مواطنون هنود.