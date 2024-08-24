استشهاد١١ فلسطينياً في قصف إسرائيلي على منزل جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ١١فلسطينياً في قصف إسرائيلي عنيف فجر اليوم، استهدف منزلاً في حي الأمل بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال ١١ شهيداً بينهم أطفال ونساء، من تحت ركام منزل تعرض للقصف الإسرائيلي في حي الأمل جنوب القطاع.

وفي وسط قطاع غزة ، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت مجموعة من النازحين شمال مخيم النصيرات ، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح في قصف طائرات الاحتلال لأبراج عين جالوت في المخيم.

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