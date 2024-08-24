قصف أطراف عيتا الشعب ليلا وقنابل ضوئية فوق قضاءي صور وبنت جبيل

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، أن أطراف بلدة عيتا الشعب تعرضت لقصف مدفغي متقطع تزامن مع إطلاق نار من موقع العدو في بركة ريشا على اطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الاوسط.

وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور واطلق العدو طيلة الليل الفائت القنابل الضوئية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.