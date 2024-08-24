افاد المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في بيان ، بانه "بعد الانهيار الذي حصل على حائط الدعم الموجود على جسر عمشيت في جبيل ، وذلك باتجاه بيروت وطرابلس معاً ، الأمر الذي سبب خطراً على السلامة العامة ، قامت الفرق الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل ، وبتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية ، بالكشف على الضرر الحاصل عليها ، حيث تم الإيعاز بعدها مباشرة ، ببدء أعمال المعالجة وإعادة ترميم حائط الدعم عند الجسر بدءا من الجهة باتجاه بيروت أولاً ، على أن تنتقل الورشة بعد أيام قليلة لبدء المعالجة في الجهة المقابلة تجاه طرابلس.
واكدت الوزارة انها لن تدخر جهدا في القيام بواجباتها وفقاً للإمكانات المتوفرة لديها ، وذلك حرصاً منها على السلامة العامة والمرورية في مختلف المناطق اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاشغال: تواصل أعمال معالجة انهيار حائط الدعم على جسر عمشيت باتجاه بيروت وأيام قليلة تنتقل الورشة الى الجهة المقابلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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