روسيا: القضاء على ما يقرب من 140 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الشرقية الروسية ألكسندر جوردييف، إن وحدات من مجموعة القتال قضت على ما يقرب من 140 جنديا أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف جوردييف – حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية اليوم السبت، “خلال الـ24 ساعة الماضية، تم القضاء على نحو 140 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز كراب وأربع طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين وثماني مركبات”.

وأشار المسئول العسكري الروسي إلى أن قوات المجموعة القتالية قامت أيضا بتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية وإحباط محاولات القوات الأوكرانية لتعزيز وحداتها، بالإضافة إلى تنفيذ المناورات ونشر الاحتياطيات في عدة مناطق.

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