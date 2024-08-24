نقولا في سؤال للحكومة: هل أنتم على علم أن المستشفيات لا تعترف بما كان يسمى في السابق الضمان الإجتماعي؟

وجّه النائب السابق نبيل نقولا سؤالا الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، والمدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي، قال فيه: "أيها السادة هل أنتم على علم أن المستشفيات اللبنانية لا تعترف بما كان يسمى في السابق الضمان الإجتماعي؟".

واضاف: " النازحون السوريون والمضمونون من شركات خاصة لهم الحق فقط في الطبابة والإسشفاء، أما الذين تبقوا، فيموتون على أبواب المستشفيات. لماذا عدلتم التعرفة؟ لماذا لا تعاقبون المستشفيات الرافضة الإلتزام وتسحبون منهم رخص المزاولة؟".

وختم: "الوضع نفسه بالنسبة للكهرباء، من لا يملك من المال لدفع المولدات أو لوضع لوحات شمسية يموت من دون أن يرى النور، هذا ما أفهمنا إياه وزير لا الطاقة ولا المياه. اصحاب الصهاريج رايحين جايين، وعجقة سير والذي لا يملك المال، فليمت من العطش. يا عيب الشوم على هكذا دولة، وهكذا مسؤولين. خسئتم"