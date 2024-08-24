شكرا لقرائتكم خبر عن صور| 3 قتلى و8 مصابين في هجوم طعن خلال مهرجان بمدينة زولينجن الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد المصابين في هجوم الطعن الذي وقع خلال مهرجان بمدينة زولينجن الألمانية من خمسة إلى ثمانية مصابين، بحسب أحدث بيانات الشرطة.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن خمسة أفراد أصيبوا بإصابات خطيرة في الهجوم الذي وقع خلال احتفال المدينة بذكرى تأسيسها في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

ولم تتوفر بعد أي معلومات عن هوية الضحايا أو وضعهم الحالي.

وظل عدد القتلى دون تغيير، حيث لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في الهجوم. ولا يزال المهاجم هاربًا.

البحث عن الجاني



وذكرت الشرطة أنها "تبحث حاليا عن مرتكب الجريمة بقوات كبيرة"، موضحة أنها حشدت عددًا كبيرًا من القوات حول وسط مدينة زولينجن، بما يشمل قوات خاصة.

وقالت الشرطة: "يتم حاليا استجواب الضحايا والشهود".

ووقع هجوم الطعن خلال الذكرى السنوية الـ 650 لتأسيس مدينة زولينجن. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا إن الجاني تمكن من الفرار وسط الاضطراب والذعر الذي انتشر في البداية بعد ارتكاب الجريمة.