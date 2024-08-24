"الوطني الحر": ما يتم تداوله بحق قيادة "التيار" عن تدخلات في القضاء والعلاقة مع أحد المصرفيين عارٍ من الصحة

اوضح التيار الوطني الحر" في تصريح له، بان "ما يتم تداوله من فبركات واتهامات بحق قيادة التيار الوطني الحر عن تدخلات في القضاء والعلاقة مع أحد المصرفيين عارٍ من الصحة ويدخل في إطار التشويه المتواصل والإغتيال المعنوي لرئيس "التيار".

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