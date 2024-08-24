دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم ‏السبت 24-8-‌‏2024 هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث ‏جنوب مستعمرة يعرا، مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها حيث اصابتها إصابة دقيقة.‏

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا تموضع الضباط والجنود في مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث ‏جنوب مستعمرة يعرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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