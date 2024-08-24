شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شرطي فرنسي في هجوم على دار عبادة.. واشتعال النيران في سيارتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام محلية، أن شرطيًا فرنسيًا أصيب اليوم، عندما انفجرت سيارة مشتعلة في موقف سيارات خاص بدار عبادة في بلدة لا غراند موت الساحلية.

واشتعلت النيران في سيارتين على الأقل.

وقالت الشرطة المحلية: إنها "تتعامل مع الحادث على أنه محاولة إحراق متعمد".

من جهته، ذكر وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان، أن "الشرطة تجري تحرياتها للوصول إلى المسؤولين عن هذا الحادث".