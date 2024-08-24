شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في جزيرة بوكيت التايلاندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار أرضي ناجم عن الهطول الغزير للأمطار بجزيرة بوكيت في تايلاند إلى عشرة أشخاص، حسب ما أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم.

ووقع الانهيار الأرضي الذي حدث في أعقاب هطول أمطار غزيرة فجر أمس الجمعة، وضرب منطقة سكنية بالجزيرة الواقعة جنوب تايلاند، وتسبب أيضًا في إصابة 19 شخصًا علاوة على فقدان ثلاثة أشخاص آخرين.

وتضرر أكثر من 400 شخص جراء الكارثة.

وكانت الشرطة التايلاندية قد أعلنت أمس، أن مواطنين اثنين من روسيا ومواطن بورمي من بين القتلى جراء الانهيار الأرضي، بينما يجري التعرف على هوية باقي الضحايا.