صحة غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في غزة خلال 48 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ(48 ساعة الماضية)، وصل منها للمستشفيات 69 شهيدًا و212 إصابة.

وأضافت صحة غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ323 على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت صحة غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 40334 شهيدًا و93356 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.