الشرطة الإسرائيلية: مقتل إريترييَن في شجار بأحد شوارع تل أبيب

قُتل إريتريان السبت في شجار وقع في أحد شوارع تل أبيب بين مجموعة من الإريتريين المؤيدين للنظام في بلادهم وأخرى معارضة له، حسبما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

واشتبكت المجموعتان في شارع هاهاغانا بتل أبيب حيث تراشق البعض بالحجارة ما أدى إلى جرح ثمانية أشخاص آخرين، وفق بيان للشرطة. وأضاف البيان نقلا عن مصادر طبية أن "إريتريين قتلا في الاشتباك"، مضيفا أن الشوارع المحيطة بموقع الحادثة بجنوب تل أبيب أغلقت أمام حركة السيارات والمشاة.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل حول أسباب وفاة الرجلين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنهما أصيبا بجروح ناجمة عن طعن.

يقيم آلاف طالبي اللجوء من إريتريا في إسرائيل، ومعظمهم وصلوا بشكل غير قانوني من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات. واستقروا في عدة أحياء فقيرة في مدينة تل أبيب الساحلية.

وأفاد البيان أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.