قُتل إريتريان السبت في شجار وقع في أحد شوارع تل أبيب بين مجموعة من الإريتريين المؤيدين للنظام في بلادهم وأخرى معارضة له، حسبما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.
واشتبكت المجموعتان في شارع هاهاغانا بتل أبيب حيث تراشق البعض بالحجارة ما أدى إلى جرح ثمانية أشخاص آخرين، وفق بيان للشرطة. وأضاف البيان نقلا عن مصادر طبية أن "إريتريين قتلا في الاشتباك"، مضيفا أن الشوارع المحيطة بموقع الحادثة بجنوب تل أبيب أغلقت أمام حركة السيارات والمشاة.
ولم تذكر الشرطة تفاصيل حول أسباب وفاة الرجلين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنهما أصيبا بجروح ناجمة عن طعن.
يقيم آلاف طالبي اللجوء من إريتريا في إسرائيل، ومعظمهم وصلوا بشكل غير قانوني من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات. واستقروا في عدة أحياء فقيرة في مدينة تل أبيب الساحلية.
وأفاد البيان أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإسرائيلية: مقتل إريترييَن في شجار بأحد شوارع تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.