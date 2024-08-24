الرئيس الصيني سيحضر قمة دول مجموعة "بريكس" في مدينة كازان الروسية في تشرين الأول

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم عن المبعوث الصيني إلى موسكو قوله إن "الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر قمة دول مجموعة "بريكس" في مدينة كازان الروسية في تشرين الأول". ومن المقرر أن تعقد قمة بريكس في الفترة بين 22 و24 تشرين الأول.

وضمت مجموعة دول بريكس في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وجرت تسميتها بجمع الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنكليزية.

وبدأت المجموعة العام الماضي في توسيع عضويتها في إطار سعيها لتحدي النظام العالمي الذي تهيمن عليه الاقتصادات الغربية، بدعوة السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات للانضمام إليها، فيما أبدت أكثر من 40 دولة اهتمامها بالانضمام.

ووفقا لمركز التصدير الروسي "أجرو إكسبورت"، تمثل مجموعة "بريكس" أكثر من 30 بالمئة من الأراضي الزراعية العالمية.

كما أن دول المجموعة تمثل أكثر من 40 بالمئة من الإنتاج العالمي للحبوب واللحوم، وما يقرب من 40 بالمئة من منتجات الألبان وأكثر من 50 بالمئة من إجمالي إنتاج الأسماك والمأكولات البحرية.