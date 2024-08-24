مصدر لرويترز: من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء القطري محادثات وقف إطلاق النار على غزة في القاهرة السبت

اشار مصدر لـ "رويترز" الى انه من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم محادثات وقف إطلاق النار على غزة في القاهرة السبت.

وفي وقت سابق، ذكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إن مفاوضيها وصلوا إلى القاهرة اليوم السبت للاستماع إلى نتائج أحدث جولة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الاسرى من الوسطاء.

وبدأ المفاوضون الإسرائيليون في القاهرة يوم الخميس لقاء وسطاء من الولايات المتحدة، التي قدمت "اقتراحاً لسد الفجوات" يهدف إلى حل الخلافات المستمرة بين الطرفين، ويركز على الوجود الإسرائيلي في المناطق الاستراتيجية في غزة. ولكن لا توجد أي مؤشرات على حدوث انفراجة في النقاط الشائكة الرئيسية، مثل إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بسيطرتها على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.

وتتهم حماس إسرائيل بالتراجع عن أمور كانت قد وافقت عليها سابقا خلال المحادثات، وهو ما تنفيه إسرائيل. كما تقول الحركة إن الولايات المتحدة لا تتوسط بحسن نية.

وفي إسرائيل، دخل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في خلاف مع مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين بشأن ما إذا كان يتعين أن تبقى القوات الإسرائيلية على طول الحدود بين غزة ومصر، بحسب شخص مطلع على المحادثات.

وفي هذه الأثناء، بدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية سي.كيو براون زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا إلى منطقة الشرق الأوسط اليوم لمناقشة سبل تجنب أي تصعيد جديد للتوتر يفضي إلى اتساع رقعة الصراع، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة تأهب لهجوم تهدد إيران بشنه على إسرائيل.