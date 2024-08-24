الاحتلال الإسرائيلي يجبر المواطنين على النزوح من مناطق بدير البلح

ياسر رشاد - القاهرة - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، آلاف المواطنين في العديد من المناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة على النزوح إلى مناطق أخرى، للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أيام، والانتقال إلى "النقطة الانسانية"، على حد زعم الاحتلال.

وطالب الاحتلال الإسرائيلي عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر اليوم السبت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) المتواجدين في منطقة بلديات (المصدر، والمغازي، وشمال شرق دير البلح)، والمتواجدين بجانب شارع صلاح الدين في هذه المنطقة، بالنزوح.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أجبر يوم الأربعاء الماضي، آلاف النازحين الفلسطينيين شرق مدينة دير البلح بحركة نزوح جديدة، زعم سابقا أنها "إنسانية".. وبذلك، قلص جيش الاحتلال مساحة "المنطقة الإنسانية" المزعومة شرق دير البلح، المكتظة بمئات آلاف النازحين، بعد أوامر إخلاء مناطق جديدة منها لتنفيذ عملية عسكرية فيها، حيث أمر السكان والنازحين في عدد من بلدات دير البلح بإخلائها استعدادا لمهاجمتها في تقليص جديد للمناطق التي يدعي أنها آمنة.

ونشر جيش الاحتلال على منصة إكس خريطة تطالب "كل السكان والنازحين الموجودين في بلوكات 129 و130 في حارات المحطة ودير البلح جنوبًا من شارع صلاح الدين وحتى الشارع المحدد بالنزوح.

وكانت مصادر محلية قد أشارت، في وقت سابق اليوم، إلى نزوح نحو 100 ألف فلسطيني من شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة خلال اليومين الماضيين جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على المدينة ومحيطها.. وقالت المصادر إن 20 مركز إيواء خرج عن الخدمة بسبب القصف المكثف، وأوامر الإخلاء التي صدرت عن جيش الاحتلال.