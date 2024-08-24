الأردن: وقف العدوان على غزة أولوية لخفض التصعيد في المنطقة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية والخطوة الأولى التي يجب تحقيقها لخفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة.

وشدد الصفدي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخيّ والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، محذرا من خطورة هذه الإجراءات التي تقتل كل فرص تحقيق السلام.

وأشار إلى أن الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ويعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة.

وبحث الصفدي وبلينكن، خلال الاتصال الهاتفي، التدهور الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ومقدساتها، وضرورة اتخاذ خطوات عملية فاعلة لوقفه، إضافة إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه.

وأشار بلينكن، إلى موقف بلاده الذي يؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في المقدسات.

المصدر : وكالات