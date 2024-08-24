قناة 12 العبرية: تم العثور على الإسرائيليين الذين اختفت اثارهم في قلقيلية

افادت قناة 12 الاسرائيلية بانه تم العثور على الإسرائيليين الذين اختفت اثارهم في قلقيلية.
واختفت آثار مستوطنين في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، في حين شرعت القوات الإسرائيلية بعمليات تفتيش عنهما.
واختفت آثار المستوطنين عقب دخولهما إلى مدينة قلقيلية، بدعوى إصلاح سيارتهما، لكن لم تعثر القوات الاسرائيلية حتى اللحظة على أي أثر يتعلق بهما.
وتواصل القوات الإسرائيلية عمليات بحث حثيثة في قلقيلية، واقتحمت مناطق عدة بالمدينة، وتصدى مقاومون لاقتحام جنود الاحتلال واستهدفوهم بقنابل محلية الصنع.
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