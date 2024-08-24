العسومي: الأدوات الرقمية الحديثة ركيزة أساسية في دعم وتعزيز العمل البرلماني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن الأدوات الرقمية الحديثة ركيزة أساسية في دعم وتعزيز العمل البرلماني والتواصل بين البرلمانات.

جاء ذلك في كلمة لرئيس البرلمان العربي في برنامج تدريبي نظمه مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي تحت عنوان "تطور أدوات وآليات عمل الإعلام البرلماني"، والذي أقيم على مدار أسبوعين خلال الشهر الجاري، بمشاركة عربية واسعة لمنتسبي الأمانات العامة للمجالس والبرلمانات الوطنية العربية.

وشدد رئيس البرلمان العربي، في حفل الختام، على أهمية التحول الرقمي في المجال البرلماني لما له من دور كبير وركيزة أساسية في دعم وتعزيز التواصل البرلماني، مشيرا إلى أهمية تطويع أدوات التكنولوجيا الرقمية في استنباط الرأي العام وتعزيز التواصل بين البرلمانات والمواطنين، وتنمية القدرات لمسئولي الإعلام في المجال البرلماني وفي هذا الصدد، أشاد العسومي بالتجارب البرلمانية الرقمية الناجحة في الدول العربية.

وأتاح التدريب، اطلاع المشاركين على الطرق الاحترافية في التعامل مع المادة الإعلامية البرلمانية ضمن الأسس والقواعد المهنية العالية مع كيفية تطويع الأدوات الرقمية الحديثة في التعامل معها، بما يضمن السرعة والإنجاز والشفافية، وبناء علاقة تبادلية بين البرلمانات والمواطنين.