حزب الله: استهداف موقعي زبدين الرمثا وتجمعات لجنود العدو في موقع البياض ومحيط موقع حانيتا

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:40 من بعد ظهر يوم السبت 24-8-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وفي بيان اخر، اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 من يوم السبت 24-8-2024 انتشاراً لجنود العدو في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من بعد ظهر يوم السبت 24-8-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
واعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:25 من بعد ظهر يوم السبت 24-8-2024 تجمعا لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية.
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