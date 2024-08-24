حزب الله: استهداف موقعي زبدين الرمثا وتجمعات لجنود العدو في موقع البياض ومحيط موقع حانيتا

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 04:40 من بعد ظهر يوم السبت 24-8-‌‏2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي بيان اخر، اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 05:15 من يوم السبت 24-8-‌‏2024 انتشاراً لجنود العدو في موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏‌‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 04:45 من بعد ظهر يوم السبت 24-8-‌‏2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

واعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 05:25 من بعد ظهر يوم السبت 24-8-‌‏2024 تجمعا لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية.