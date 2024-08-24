النشرة: قصف مدفعي اسرائلي يستهدف أطراف بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بقصف مدفعي اسرائلي يستهدف أطراف بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا مستهدفا المنطقة الحرجية بين راشيا الفخار وكفرحمام خراج الهبارية.

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