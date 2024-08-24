روسيا تتبادل 115 أسير حرب احتجزتهم أوكرانيا خلال عملية كورسك

اعلنت وزارة الدفاع الروسية إنها تبادلت 115 أسيرا كان قد تم احتجازهم من جانب أوكرانيا خلال عملية توغل عبر الحدود استمرت تقريبا ثلاثة أسابيع في منطقة كورسك، مقابل نفس العدد من أفراد الخدمة الأوكرانيين المحتجزين.
ووفقا للاتفاق، الذي توسطت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، تم نقل الجنود الروس الأسرى إلى بيلاروس وسيتم إرسالهم إلى روسيا، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء .
كان الجنود الأوكرانيون قد اجتاحوا كورسك في 6 آب، مما فاجأ روسيا. وأسر الجيش الأوكراني عدة مئات من الجنود الروس، بما في ذلك أكثر من 100 في حادثة واحدة يوم 14 آب، وفقا لتقارير.
وكان أول هجوم عسكري خارجي داخل روسيا منذ الحرب العالمية الثانية قد منح أوكرانيا أكثر من 1250 كيلومترا مربعا من الأراضي الروسية، وفقا لحكومة كييف. ولم يتسن التحقق من تلك الادعاءات على نحو مستقل.
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