غارة من الطيران المسير على عيتا الشعب والقصف الاسرائيلي طال كفركلا وعلما الشعب وميس الجبل

اغار الطيران المسير الاسرائيلي مستهدفاً بلدة عيتا الشعب بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة. وتعرضت أطراف بلدة علما الشعب لقصف مدفعي معاد، وتعرضت كفركلا لقصف اسرائيلي بمدفعية الهاون. كما قام الجيش الاسرائيلي بعملية تمشيط بالمقنبلات تستهدف بلدة كفركلا مصدرها مستعمرة المطلة المواجهة للبلدة. كما طال القصف المدفعي الاسرائيلي الحي الجنوبي في بلدة ميس الجبل.

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