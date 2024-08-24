جريحان في حادث صدم على الكورنيش البحري في مدينة صيدا

صدمت مركبة تقودها سيدة، دراجة نارية على متنها شخصين ع.س. من مواليد 2005، وأ.ك. من مواليد 2006، وذلك على الكورنيش البحري لمدينة صيدا.

وقد أصيبا بجروح، إحداهما بليغة، وأسعف الجريحان عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي، وجرى نقلهما إلى مستشفى لبيب لتلقي العلاج. كما أفيد عن فرار سائقة المركبة من المكان.