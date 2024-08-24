رئيس وزراء ولاية ألمانيا يصف عملية طعن أودت بحياة 3 بأنها "عمل إرهابي"

اشار رئيس وزراء ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية هندريك فوست إن عملية الطعن التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا كانت "عملا إرهابيا".

وأعلنت الشرطة الألمانية توقيف شخص في إطار التحقيق في هجوم بسكين أوقع ثلاثة قتلى وعدة جرحى مساء الجمعة خلال مهرجان احتفالي في زولينغن بغرب البلاد، فيما أشارت سلطات التحقيق في دوسلدورف إلى عدم استبعاد وجود "دوافع إرهابية" للاعتداء. وذكرت شرطة دوسلدورف إنها تتحقق مما إذا كان للشخص المعتقل "صلة بالجريمة".

من جهته، قال المدعي العام في دوسلدورف السبت إن المحققين لا يستبعدون فرضية وجود "دوافع إرهابية" وراء الهجوم.

واوضح المدعي العام أركوس كاسبرز لصحافيين، "لم نتمكن من تحديد الدافع حتى الآن، لكننا نفترض، في ضوء كل الظروف، أنه لا يمكن استبعاد الاشتباه الأولي بأنه عمل ذو دوافع إرهابية".

وأضاف كاسبرز في مؤتمر صحافي "لم يتم التعرف على مرتكب الجريمة بعد"، موضحا أن الشخص الذي أعلنت الشرطة احتجازه هو فتى في الخامسة عشرة أوقف بشبهة "عدم الإبلاغ" عن عمل إجرامي لأن المحققين يشتبهون في أنه كان على اتصال بمنفذ الهجوم. ولفت الى إن شهودا أفادوا بأن المراهق ناقش الهجوم قبل حدوثه مع رجل قد يكون المسلّح.

وشدّد المستشار الألماني أولاف شولتس على "وجوب اعتقال المنفذ سريعا ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون" معبرا عن "صدمته" إزاء هذا الهجوم.

وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر السبت أن "أجهزة الأمن تقوم بكل ما بوسعها لتوقيف منفّذ الاعتداء وتحديد" الأسباب. وعبرت عن "صدمتها الشديدة" لهذا "الاعتداء الوحشي" الذي وقع عند الساعة 21,40 (19,40 ت غ) الجمعة فيما كان آلاف الاشخاص متجمعين أمام مسرح أقيم في وسط المدينة لإطلاق عدة أيام من الاحتفالات.

وخلال تفقّدها موقع الهجوم دعت الوزيرة إلى "الحفاظ على وحدة البلاد" مندّدة بـ"أولئك الذين يريدون تأجيج الكراهية"، ومشدّدة على وجوب تجنّب أي انقسام.

وأعلنت شرطة مدينة دوسلدورف المجاورة في بيان أنه يجري "استجواب الضحايا والشهود".

وقتل في الهجوم رجلان يبلغان 56 و67 عاما وامرأة تبلغ 56 عاما، وفق السلطات.

وأشار كاسبرز إلى "عدم وجود أي رابط بين الضحايا"، وأوضح "بناء عليه خلصنا إلى أن العمل قد يكون إرهابيا".