هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار: التقديرات تشير إلى أن حزب الله عازم على مهاجمة إسرائيل قريباً

لفتت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، الى ان التقديرات تشير إلى أن حزب الله عازم على مهاجمة إسرائيل قريباً.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس هيئة الاركان الاسرائيلي هرتسي هليفي شاركوا بجلسات تقييم أمنية وسط تقدير بهجوم لحزب الله قريباً.

وبحسب التقديرات نقلا عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، فإن هجوم حزب الله سينفذ بمعزل عن نتائج جولة المحادثات التي تعقد في القاهرة، في محاولة لإحراز تقدم في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وكذلك بشكل منفصل عن إيران.

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مسؤولين بان واشنطن رفعت حالة التأهب بالمنطقة، وأرسلت رئيس هيئة الأركان المشتركة سي.كيو براون في زيارة مفاجئة.