الضفة الغربية تشتعل .. مصير مجهول لمستوطنين وتحقيقات عسكرية إسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر - نفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، التقارير التي تتحدث عن تمكن قوات الاحتلال من تحديد مكان المستوطنين الإسرائيليين اللذين اختفيا بمدينة قلقيلية في الضفة الغربية، كما لم يتم التحقق من صحة أنباء مغادرتهما المدينة.

وكان المستوطنين الاثنين، دخلا إلى قلقيلية بغية تصليح سيارتهما قبل اختفائهما، لتقتحم قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي المدينة من أجل البحث عنهما.

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "معاريف" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من العثور على المستوطنين اللذين اختفيا في قلقيلية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن القوة الإسرائيلية تعرضت لهجمات بقنابل يدوية محلية الصنع، أثناء اقتحام المدينة، ما أجبرها على الانسحاب، مُدّعية أنه تم العثور على المستوطنين.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق بشأن عملية اختفاء المستوطنين، من خلال أجهزة المخابرات والإدارة المدنية.

وكشفت مصادر إسرائيلية، أن الجيش بدأ التحقيق في ملابسات الحادث قبل ظهور المستوطنين بحالة جيدة، غير أن إذاعة الجيش نفت الأمر.