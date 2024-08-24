شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 10 أشخاص في هجوم روسي شرقي أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 5 أشخاص في هجوم روسي بالمدفعية على مدينة كوستيانتينيفكا شرقي أوكرانيا.

ووفقا للسلطات المحلية، أشارت أيضا إلى إصابة خمسة مدنيين إثر سقوط القذائف على منطقة سكنية. حرب روسيا وأوكرانيا وتقع كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك، وتتعرض بصفة متكررة لنيران المدفعية الروسية، فيما تسعى موسكو للسيطرة عليها.

ولقي 15 شخصًا على الأقل حتفهم هناك، في سبتمبر 2023 في هجوم صاروخي. سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى

وهاجمت القوات الروسية مدن أوكرانيا مرارا بالصواريخ والمدفعية وبالقنابل الجوية.

ويأتي هذا في هجمات يبدو أنها عشوائية، وأدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين الأوكرانيين.

