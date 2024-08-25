اعتقال مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف في باريس

أفادت قناة "TF1" التلفزيونية الفرنسية باعتقال مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف مساء السبت في مطار باريس لو بورجيه الفرنسي.

ووصل دوروف إلى فرنسا قادما من أذربيجان، وكان معه صديقته وحارسه الشخصي.

وتم اعتقال دوروف من قبل أجهزة الأمن الفرنسية في المطار أثناء نزوله من طائرته الخاصة، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وذكرت قناة TF1 TV أن مذكرة الاعتقال صدرت بسبب عدم تعاون دوروف مع قوات الأمن الفرنسية، مما يجعله شريكا في تهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.