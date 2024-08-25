اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى ان إسرائيل أبلغت الأطراف الدولية والغربية أن الهجوم على تل أبيب سيؤدي إلى رد قاسٍ في بيروت، واستهداف الأصول اللبنانية الرئيسية.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12: إسرائيل أبلغت الأطراف الدولية أن الهجوم على تل أبيب سيؤدي إلى رد قاسٍ في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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