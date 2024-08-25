الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق على مستويات منخفضة فوق جنوب لبنان

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي طلعات جوية محلقا على مستويات منخفضة ومتوسطة في اجواء مناطق عدة في الجنوب اللبناني. وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في صيدا بتحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة صيدا واقليم الخروب.

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