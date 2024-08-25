شكرا لقرائتكم خبر عن 115 أسير حرب.. كواليس صفقة تبادل جديدة بين روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

هجوم كورسك الأوكراني

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا وأوكرانيا عن صفقة تبادل جديدة للأسرى، تضمنت 115 أسيرًا استبدلتهم روسيا مع كييف.وكانت أوكرانيا احتجزتهم خلال عملية توغل عبر الحدود استمرت تقريبًا ثلاثة أسابيع في منطقة كورسك.وحصلت أوكرانيا على نفس العدد من أفراد الخدمة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.وبحسب وزارة الدفاع في موسكو، توسطت في الاتفاق دولة الإمارات العربية المتحدة، ونُقل الجنود الروس الأسرى إلى بيلاروس تمهيدًا لإرسالهم إلى روسيا.

كان الجنود الأوكرانيون قد اجتاحوا كورسك في 6 أغسطس، مما فاجأ روسيا.

صفقات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

وأسر الجيش الأوكراني مئات من الجنود الروس، بما في ذلك أكثر من 100 في حادثة واحدة يوم 14 أغسطس، وفقا لتقارير.وكان أول هجوم عسكري خارجي داخل روسيا منذ الحرب العالمية الثانية قد منح أوكرانيا أكثر من 1250 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الروسية، وفقا لحكومة كييف.